Penanganan Kasus Sudah Beralih ke Kejaksaan, Tersangka Don Ritto Masih Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya

JawaPos.com - Meski penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Febrie Adriansyah dan Don Ritto sudah beralih dari Polri kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), sampai hari ini (14/7) Don Ritto masih berada dalam tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa Don Ritto belum diserahkan kepada Kejagung lantaran proses administrasi pengalihan penahanan masih berlangsung. Jika sudah rampung, dia memastikan Don Ritto akan dipindahkan.

”Belum (dilimpahkan Don Ritto ke Kejagung) karena berkas masih disiapkan,” ungkap Budi.

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan bahwa proses pengalihan penahanan Don Ritto mengikuti penyerahan penanganan kasus dan barang bukti. Prosesnya berjalan secara bertahap. Termasuk Febrie yang hingga kini belum ditahan.

”Bertahap di minggu ini (prosesnya), berkas perkara, barang bukti dan tersangka,” ujarnya.

Hari ini, penasihat hukum Don Ritto yang bernama Handika Honggowongso mendatangi Rutan Polda Metro Jaya. Dia datang untuk menemui kliennya. Namun, dia enggan buka suara kepada awak media. Handika hanya menyampaikan dia akan menemui Don Ritto dalam rutan.

Oleh polisi, Don Ritto dijerat menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan UU KUHP. Persisnya Pasal 4 dan atau Pasal 5 juncto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 atau Pasal 607 Ayat (1) huruf b dan huruf c di KUHP baru.

Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan serta upaya paksa berupa penggeledahan yang dilakukan oleh polisi, Don Ritto langsung ditahan oleh Polri. Don Ritto menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat pekan lalu (11/7).