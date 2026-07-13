Fakta-fakta Mawapres UB Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Sebar Foto Korban di Telegram

Ilustrasi korban pelecehan seksual. (Dokumentasi Jawa Pos)
JawaPos.com – Dugaan kekerasan seksual berbasis elektronik yang melibatkan seorang mahasiswa berprestasi (Mawapres) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) viral di media sosial. Mahasiswa berinisial RAS diduga menyebarkan foto pribadi seorang mahasiswi tanpa persetujuan melalui grup Telegram.
Kasus ini mencuat setelah akun anonim @tempatsampahub mengunggah kronologi dugaan penyebaran foto korban di media sosial X pada Kamis (10/7). Berikut beberapa fakta kasusnya.
Korban Diduga Menemukan Foto Pribadinya Beredar di Telegram
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Berdasarkan kronologi yang beredar, korban pertama kali mengetahui foto-foto pribadinya diduga disebarkan setelah mendapat pesan dari akun Instagram anonim. Akun tersebut memberi tahu bahwa sejumlah foto korban yang diambil dari akun Instagram dan X miliknya beredar di grup Telegram bernama "kingcum".
Tak hanya foto dari media sosial, korban juga menduga terdapat foto dirinya yang diambil secara diam-diam saat berada di lingkungan kampus.
Setelah melakukan penelusuran, korban menduga pelaku merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UB berinisial RAS yang dikenal sebagai mahasiswa berprestasi di fakultas tersebut.
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Korban kemudian menghubungi RAS untuk meminta klarifikasi. Awalnya RAS disebut membantah keterlibatannya. Namun, dalam percakapan lanjutan, ia dikabarkan mengakui bahwa akun anonim yang digunakan merupakan miliknya.
Fakultas Hukum UB Lakukan Penelusuran
Menanggapi dugaan tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, memastikan pihak fakultas akan menindaklanjuti laporan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan apabila dugaan pelanggaran terbukti, kampus akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
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