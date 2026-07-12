Profil Rudi Margono, Plt Jampidsus Pengganti Febrie: Eks Jaksa KPK yang Tuntut Besan SBY

Plt Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Rudi Margono. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama)
JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), menggantikan Febrie Adriansyah yang mundur.
Penunjukan dilakukan agar tidak ada kekosongan jabatan strategis di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), setelah mundurnya Febrie Adriansyah dari posisi Jampidsus.
Penugasan Rudi Margono tertuang dalam Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: PRINT-76/A/JA/07/2026.
Sebelum dipercaya mengemban tugas sebagai Plt Jampidsus, Rudi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).
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Penunjukan tersebut dilakukan menyusul pengunduran diri Febrie Adriansyah, pada Sabtu dini hari (11/7).
Terlebih, Febrie juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) dan Polda Metro Jaya atas tiga perkara dugaan korupsi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan penunjukan Plt dilakukan karena posisi Jampidsus memiliki peran vital dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.
"Sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif," kata Anang dalam keterangan resminya, Sabtu (12/7).
Rudi Margono bukan sosok baru di lingkungan penegakan hukum Indonesia, khususnya di Korps Adhyaksa.
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Jaksa senior kelahiran 6 Desember 1969 itu telah mengabdi di Korps Adhyaksa selama lebih dari 30 tahun, dengan menempati berbagai jabatan penting di tingkat daerah maupun pusat.
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