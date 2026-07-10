Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Jumat, 10 Juli 2026 | 17.50 WIB

Terjaring OTT KPK, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Bungkam saat Tiba di Gedung KPK

Bupati Sukoharjo Etik Suryani tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (10/7). (Istimewa) - Image

Bupati Sukoharjo Etik Suryani tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (10/7). (Istimewa)

JawaPos.com - Bupati Sukoharjo Etik Suryani tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (10/7). Hal ini setelah Etik Suryani terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, di Jawa Tengah, pada Kamis malam (9/7).

Pantauan JawaPos.com, Etik Suryani terlihat mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan rompi berwarna hitan, celana jeans, serta kerudung dan masker hitam. Politikus PDI Perjuangan itu tiba di markas lembaga antirasuah sekitar pukul 09.36 WIB.

Etik Suryani memilih bungkam dari sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media. Ia memilih langsung memasuki lobby Gedung KPK untuk kembali menjalani pemeriksaan lanjutan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, tim penindakan KPK mengamankan total lima orang dalam operasi senyap tersebut, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

"Konfirm, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dan terjadi peristiwa tertangkap tangkap di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7).

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 5 orang, salah satunya Bupati Sukoharjo," sambungnya.

Etik Suryani diduga terlibat pemerasan terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci barang bukti dalam giat penindakan tersebut.

"Adapun perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," tegasnya.

Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK bakal mengungkap secara resmi kronologi hingga konstruksi perkara dalam OTT tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Pimpinan KPK Benarkan OTT Terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani - Image
Kasuistika

Pimpinan KPK Benarkan OTT Terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani

Jumat, 10 Juli 2026 | 14.42 WIB

KPK Amankan 5 Orang Dalam OTT Bupati Sukoharjo, Pagi Ini Dibawa ke Jakarta - Image
Kasuistika

KPK Amankan 5 Orang Dalam OTT Bupati Sukoharjo, Pagi Ini Dibawa ke Jakarta

Jumat, 10 Juli 2026 | 14.40 WIB

Terjaring OTT KPK, Harta Bupati Sukoharjo Etik Suryani Capai Rp 9,1 Miliar - Image
Kasuistika

Terjaring OTT KPK, Harta Bupati Sukoharjo Etik Suryani Capai Rp 9,1 Miliar

Jumat, 10 Juli 2026 | 14.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore