Terjaring OTT KPK, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Bungkam saat Tiba di Gedung KPK

JawaPos.com - Bupati Sukoharjo Etik Suryani tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (10/7). Hal ini setelah Etik Suryani terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, di Jawa Tengah, pada Kamis malam (9/7).

Pantauan JawaPos.com, Etik Suryani terlihat mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan rompi berwarna hitan, celana jeans, serta kerudung dan masker hitam. Politikus PDI Perjuangan itu tiba di markas lembaga antirasuah sekitar pukul 09.36 WIB.

Etik Suryani memilih bungkam dari sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media. Ia memilih langsung memasuki lobby Gedung KPK untuk kembali menjalani pemeriksaan lanjutan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, tim penindakan KPK mengamankan total lima orang dalam operasi senyap tersebut, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

"Konfirm, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dan terjadi peristiwa tertangkap tangkap di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7).

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 5 orang, salah satunya Bupati Sukoharjo," sambungnya.

Etik Suryani diduga terlibat pemerasan terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci barang bukti dalam giat penindakan tersebut.

"Adapun perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," tegasnya.