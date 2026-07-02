Kodam Cenderawasih Pastikan 7 Penumpang Pesawat PK-RCY Selamat, Jenazah Pilot Belum Diketahui

Pesawat perintis milik PT AMA yang dibakar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. (Istimewa)
JawaPos.com - Sebanyak 7 orang penumpang pesawat perintis milik PT AMA di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, hari ini (2/7), dipastikan selamat. Namun, jenazah pilot berpaspor Amerika Serikat (AS) yang dikabarkan meninggal dunia belum diketahui.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto menyampaikan bahwa pesawat dengan nomor registrasi PK-RCY langsung dibakar oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) setelah mendarat di Lapangan Terbang Balinggama.
“Berdasarkan informasi awal, pesawat tersebut diduga dibakar oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka setelah mendarat di lokasi,” terang dia kepada awak media.
Menurut Kolonel Tri, pesawat tersebut tengah melaksanakan penerbangan perintis dari Bandara Wamena menuju Lapangan Terbang Balinggama. Selain pilot, pesawat tersebut membawa 7 orang penumpang. Seluruh penumpang dipastikan selamat.
“Informasi awal mengenai kejadian ini diperoleh dari Manajer PT AMA, Bapak Mario, yang melaporkan insiden tersebut kepada PPK Perintis Kantor UPBU Kelas I Wamena," ucap dia.
Dari laporan yang bersumber dari masyarakat tersebut, pilot pesawat bernama Nicholas F. Goselin alias Mark dilaporkan meninggal dunia. Namun demikian, penyebab pasti kematian warga negara Amerika Serikat (AS) itu masih dalam proses penyelidikan oleh aparat berwenang.
Tri menegaskan bahwa sampai saat ini aparat masih terus melakukan koordinasi intensif dengan operator penerbangan, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan terverifikasi, termasuk memastikan kronologi peristiwa, kondisi para penumpang, serta perkembangan situasi keamanan di lokasi.
"Kami masih melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terverifikasi. Perkembangan situasi di lapangan juga terus kami pantau," bebernya.
Perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan bahwa pihaknya memberi atensi penuh atas peristiwa tersebut. Mengingat penerbangan perintis merupakan salah satu sarana vital yang menghubungkan wilayah-wilayah pedalaman di Papua. Baik untuk urusan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, maupun distribusi logistik.
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