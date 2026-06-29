Massa Pendukung Hadang Rantis, Polisi Evakuasi Bupati Nonaktif Sudewa Setelah 1,5 Jam Tak Bisa Keluar dari Gedung Tipikor Semarang

JawaPos.com - Massa pendukung Bupati Sudewa menghadang rantis (kendaraaan taktis) Polrestabes Semarang, saat Sudewa akan meninggalkan pengadilan usia sidang dengan agenda putusan sela.

Usai sekitar 1,5 jam, akhirnya petugas kepolisian bisa membawa Bupati non aktif Pati, Sudewa, keluar dari Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/6).

Sebelumnya, massa menghadang kendaraan yang mengangkut Sudewa setelah sebelumnya terjadi kericuhan antara pendukung dengan seorang petugas pengawal tahanan dari KPK.

Kericuhan bermula ketika Sudewa dibawa keluar dari ruang sidang sekitar Pukul 10.15 WIB menuju ke mobil tahanan yang disiapkan di depan pengadilan.

Petugas pengawal tahanan dari KPK diduga menarik Sudewa untuk masuk ke dalam mobil tahanan saat bupati non aktif itu akan menyapa para pendukungnya.

Kericuhan terjadi sebelum akhirnya Sudewa dipindah ke rantis Polrestabes Semarang untuk dibawa kembali ke Rutan Semarang sekitar pukul 10.30 WIB.

Massa menghadang kendaraan Sudewa dan menuntut petugas KPK yang diduga melakukan kekerasan itu meminta maaf.

Petugas kepolisian kemudian melakukan negosiasi dengan para koordinator pendukung dari Kabupaten Pati itu.