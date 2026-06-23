Polda Jabar Berhasil Tangkap Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung, Anggota DPR: Harus Dijatuhi Hukuman yang Setimpal

Anggota DPR RI , Rajiv apresiasi Polda Jawa Barat karena berhasil menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung. (Istimewa) JawaPos.com – Anggota DPR RI , Rajiv mengapresiasi langkah cepat dan kerja keras jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat yang berhasil menangkap Taufik Hidayat (TH), pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung.

Menurut Rajiv, keberhasilan penangkapan TH di Majalaya Kabupaten Bandung, merupakan kabar yang melegakan sekaligus menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan yang telah meresahkan masyarakat dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras hingga berhasil menangkap pelaku. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujar Rajiv dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/06).

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Politisi Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa kasus penyekapan yang disertai dugaan penyiksaan dan kekerasan selama bertahun-tahun merupakan tindak kejahatan yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum.

"Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan tindakan yang sangat keji, tidak berperikemanusiaan, dan telah menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis yang mendalam bagi korban. Karena itu, saya berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan rasa keadilan yang seutuhnya bagi korban," katanya.

Rajiv juga meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau turut terlibat dalam peristiwa tersebut.

Lebih lanjut, ia berharap pelaku dapat dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila seluruh unsur pidana yang disangkakan terbukti di pengadilan.

"Setelah pelaku berhasil ditangkap, langkah berikutnya adalah memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas. Apabila terbukti bersalah, pelaku harus menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bahwa tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan untuk lolos dari pertanggungjawaban hukum," tegasnya.