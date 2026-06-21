Apes! Baru 3 Jam Gondol Motor di Cakung, Dua Maling Tak Berkutik Dikejar Sampai Bekasi

JawaPos.com - Aksi cepat Tim Buser Unit Reskrim Polsek Cakung berhasil menggagalkan pelarian komplotan pencuri sepeda motor lintas wilayah.

Pada Sabtu (20/6) malam, polisi meringkus pelaku dan penadah kurang dari tiga jam setelah kejadian berkat teknologi GPS yang tertanam di motor korban.

Insiden bermula saat sepeda motor Honda Beat milik korban BHS diparkir di depan rumah di Gang Bona, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur sekitar pukul 17.00 WIB.

Motor itu sedang disewa anggota TNI, SA, yang mengambil cuti pelatihan Kopassus Cijantung.

Hanya 1,5 jam kemudian, motor merah hitam itu raib dari tempatnya. Korban langsung memeriksa rekaman CCTV warga sekitar dan melihat pria tak dikenal merusak stang serta membawa kabur motor tersebut.

Terdeteksi Berkat Sinyal GPS Kapolsek Cakung AKP Andre Try Putra menjelaskan saat melaporkan kejadian, pemilik motor memberi tahu bahwa kendaraannya memiliki pelacak GPS aktif.

"Pelapor mendapat kabar dari saksi motor miliknya hilang dan motor itu terpasang GPS," ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (21/6).

"Setelah dicek oleh pelapor, motor itu terdeteksi bergerak ke arah Bekasi," tambah Kapolsek. Tim Buser dipimpin Panit 1 Reskrim Polsek Cakung Ipda Hendra Kurniawan langsung melakukan pengejaran.

Polisi dibawah komando Kanit Reskrim Polsek Cakung, Moch. Zen, membuntuti pelaku secara real-time lewat aplikasi pelacak.