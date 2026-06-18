KPK Janji Tak Lepaskan Begitu Saja Djaka Budi dan Pihak Lain yang Diduga Kecipratan 'Duit Panas' Korupsi di Bea Cukai

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan melepaskan begitu saja Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama, hingga Pejabat Fungsional Bea Cukai Madya Ahmad Dedi, yang diduga kecipratan 'duit panas' kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketua KPK Setyo Budianto menegaskan, pihaknya Akan mengusut para pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan tersebut.

"Dengan adanya informasi-informasi tersebut, tentu dicermati juga oleh penyidik, oleh Kedeputian Penindakan dan Eksekusi ya. Tidak dilepaskan begitu saja," kata Setyo, dilansir dari Antara, Kamis (18/6).

Setyo menegaskan, pihaknya terus mencermati nama-nama yang muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Iya, pasti penyidik akan mencermati apa yang sudah didapatkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) ya karena ini kan di proses persidangan," jelasnya.

Setyo menyampaikan pernyataan tersebut saat ditanya jurnalis mengenai kemunculan nama Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama, Pejabat Fungsional Bea Cukai Madya Ahmad Dedi hingga mantan Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan yang saat ini menjabat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana dalam persidangan kasus Bea Cukai.

Setelah dari LAN, Setyo kembali ditanya hal serupa seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

"Intinya saya sampaikan, itu akan dikaji, dicermati, dan ditelaah," kata dia.