Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 11 Juni 2026 | 23.05 WIB

KPK Duga Bupati Muara Enim Beri Suap BPK untuk Amankan Audit Pengadaan Smart TV

Bupati Muara Enim Edison mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Bupati Muara Enim Edison mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka dugaan suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penetapan tersangka itu atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) BPK, pada Rabu (10/6).

Edison juga telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap setelah terjaring OTT di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Senin (8/6).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan Edison diduga memberikan suap kepada BPK untuk pengondisian temuan audit dari pengadaan Smart TV atau Smart Board di Pemkab Muara Enim. Pemberian suap itu didapat dari hasil suap pihak swasta atas pengadaan Smart TV di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim.

"Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK dalam rangka atau diduga untuk pengondisian ataupun pengaturan temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan Smart TV atau Smart Board yang sebelumnya pengadaannya dilakukan oleh pihak swasta tersebut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6).

Selain Edison, KPK turut menjerat Abi Nurwardani yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Abi Nurwardani sebelumnya juga telah menyandang status tersangka dalam dugaan suap pengadaan Smart TV di Pemkab Muara Enim.

"Di perkara sebelumnya dua tersangka sebagai terduga penerima suap, dalam perkara ini sebagai terduga pemberi," ujarnya.

KPK juga menetapkan Titin Rita Lestari selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, serta Augus Dwianggara dari pihak swasta sebagai tersangka. Keduanya diduga merupakan tersangka penerima suap dalam kasus ini.

Lebih lanjut, Budi memastikan pihaknya akan mendalami dugaan suap audit BPK terkait pengadaan lainnya di Pemkab Muara Enim.

"KPK tentu akan mendalami lebih luas lagi, kita akan telusuri apakah ini hanya terkait dengan pengadaan itu saja atau pengadaan-pengadaan lainnya," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
KPK Tetapkan Empat Tersangka dalam OTT Dugaan Suap Audit BPK, Termasuk Bupati Muara Enim - Image
Kasuistika

KPK Tetapkan Empat Tersangka dalam OTT Dugaan Suap Audit BPK, Termasuk Bupati Muara Enim

Kamis, 11 Juni 2026 | 21.12 WIB

KPK Periksa Bupati Nonaktif Muara Enim Edison Terkait Tangkap Tangan 5 ASN BPK - Image
Kasuistika

KPK Periksa Bupati Nonaktif Muara Enim Edison Terkait Tangkap Tangan 5 ASN BPK

Kamis, 11 Juni 2026 | 15.40 WIB

KPK Duga ASN BPK Terima Suap untuk Menutupi Temuan Dugaan Penyimpangan di Pemkab Muara Enim - Image
Kasuistika

KPK Duga ASN BPK Terima Suap untuk Menutupi Temuan Dugaan Penyimpangan di Pemkab Muara Enim

Kamis, 11 Juni 2026 | 01.39 WIB

Terpopuler

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik - Image
1

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

6

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

7

Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore