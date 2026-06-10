KPK Bela Fitroh Rohcahyanto yang Terseret Dugaan Korupsi MBG, Tegaskan Tak Terafiliasi Sony Sonjaya

Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terkait beredarnya informasi di media sosial yang menyeret nama Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). KPK menegaskan informasi tersebut tidak benar dan meminta publik tidak langsung mempercayai isu yang belum terverifikasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Fitroh Rohcahyanto tidak memiliki hubungan dengan pihak yang disebut dalam kasus tersebut, termasuk mantan Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya.
“Pak Fitroh Rochcayanto tidak mengenal Sdr. Sony Sonjaya,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (10/6).
Budi juga menjelaskan soal yayasan yang ikut dikaitkan dalam isu tersebut. Menurut dia, yayasan itu sudah berdiri jauh sebelum adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi perhatian publik.
“Kemudian terkait Yayasan-nya, sudah dibentuk jauh sebelum adanya program MBG. Yayasan ini fokus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Budi.
KPK memastikan, Fitroh Rohcahyanto tidak memperoleh keuntungan pribadi maupun aliran dana dari aktivitas yayasan tersebut. Lembaga antirasuah itu menegaskan tidak ada manfaat materiil yang diterima Fitroh sebagaimana tuduhan yang beredar di media sosial.
“Pak Fitroh juga tidak menerima ataupun mendapatkan manfaat materiil dari aktivitas Yayasan tersebut,” tegas Budi.
Lebih lanjut, KPK meminta masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Budi mengimbau publik lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama yang beredar di media sosial dan belum memiliki dasar fakta yang jelas.
“Kami mengimbau agar masyarakat selalu mencermati dengan baik dan proporsional setiap informasi yang beredar di media sosial, yang belum teruji kebenarannya,” imbuhnya.
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