Dituding Sony Sonjaya 'Bermain' Dapur MBG, Begini Tanggapan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.( Dok.JawaPos.com).
JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rocahyanto menanggapi kabar nama dirinya yang dikaitkan dengan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Nama Fitroh Rohcahyanto tercantum dalam daftar lebih dari 20 nama yang diduga disebut-sebut oleh mantan Wakil Ketua BGN, Sony Sonjaya.
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah unggahan yang memuat daftar nama terkait kasus dugaan korupsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam unggahan itu tercantum nama "Fitroh Rohcahyanto (Wakil Ketua KPK)".
Fitroh menyesalkan namanya dikaitkan dengan dugaan korupsi di BGN yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia menegaskan, dirinya sama sekali tidak mengenal Sony Sonjaya.
"Saya tidak kenal dengan Sony," kata Fitroh saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (10/6).
Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu menegaskan, dirinya sama sekali tidak pernah mengintervensi terkait titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia pun menyatakan, tidak memiliki bisnis dapur MBG.
"Tidak pernah membeli atau intervensi mendapatkan titik dapur, karena saya juga tidak berbisnis dapur," tegasnya.
Lebih lanjut, Fitroh menyebut tudingan dirinya dikaitkan dengan dugaan korupsi di BGN tidak berdasar. Ia pun menyatakan, narasi yang mengaitkan namanya dalam kasus tersebut sama sekali tidak benar.
"Iya tidak benar," cetusnya.
Dalam perkembangan kasus dugaan korupsi MBG, Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarief, Sony disebut siap bekerja sama untuk membantu penyidik mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
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