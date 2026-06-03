KPK sudah Tangkap 17 Orang dalam OTT Imigrasi, Termasuk Saffar Godam

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan untuk sementara sudah menangkap 17 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Salah satu dari 17 orang tersebut adalah mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam. "Benar, dari pihak yang diamankan tersebut, Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 juga turut diamankan dalam kegiatan (OTT) ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di halaman depan Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan KPK turut menangkap Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang semula disebut terjadi di lingkup Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat.

Ia menambahkan secara keseluruhan 17 orang yang ditangkap tersebut terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara, serta sembilan pihak swasta yang berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.

"Dua orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian satu penyelenggara negara diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat, serta pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya," katanya.

Budi juga mengatakan KPK saat ini masih terus mencari Wakil Menteri Imipas Silmy Karim. "Pada kesempatan ini, KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar bisa kooperatif sehingga bisa membantu dalam proses penanganan perkara ini," ujarnya.

KPK mulanya mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. OTT tersebut diketahui merupakan yang ke-11 selama tahun 2026.

Kegiatan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).