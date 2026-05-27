Santriwati di Pekalongan Ngaku Hamil hingga Melahirkan Bayi tanpa Hubungan Badan, Kiai-nya Dipolisikan karena Diduga Lecehkan 6 Santriwati Lain

JawaPos.com - F, 22, seorang santriwati asal Kabupaten Pekalongan viral mengaku hamil hingga melahirkan bayi tanpa berhubungan badan. Belakangan, AHF, Kiai pimpinan pondok pesantren tempat F menimba ilmu, ditangkap aparat kepolisiain karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa santriwati lain. Modusnya minta dipijat badan, pegang alat vital, meraba bagian dada, hingga alat kelamin.
Terkait kasus ini, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi, menduga jumlah korban bisa bertambah. Polisi saat ini masih berupaya membujuk korban lain agar berani melapor, termasuk seorang perempuan yang diduga pernah hamil hingga melahirkan akibat kasus serupa.
“Tidak menutup kemungkinan jumlah korban bertambah. Ada informasi salah satu korban sampai hamil dan melahirkan, tetapi yang bersangkutan masih belum bersedia bicara. Posisinya di Kabupaten Pekalongan,” katanya, dilansir dari Metropekalongan.com ( JawaPos Group), Rabu (27/5).
Sementara itu, area pondok pesantren telah dipasangi garis polisi. Seluruh aktivitas belajar mengajar di lokasi untuk sementara dihentikan demi kepentingan penyidikan.
Riki mengatakan, penangkapan AHF, dilakukan bukan atas laporan dari Santriwati berinisial F, yang viral mengaku hamil dan melahirkan tanpa berhubungan badan. Penangkapan terhadap sang kiai, dilakukan lantaran ada laporan dari enam (6) santriwati lain, yang diduga menjadi korban pelecehan seksual AHF, saat masih mondok di pesantren terduga pelaku.
Riki mengatakan, pengungkapan kasus ini sempat terkendala karena informasi yang beredar sangat tertutup.
Riki kemudian memerintahkan jajaran Satreskrim untuk melakukan pendekatan personal kepada keluarga-keluarga korban.
“Pada mulanya informasi tentang kasus ini sangat tertutup. Kami minta jajaran reskrim melakukan pendekatan person to person kepada para keluarga korban. Alhamdulillah, akhirnya ada sejumlah korban yang bersedia melapor,” tukasnya.
