Bupati Pati Sudewo Segera Diadili, Persidangan Digelar di Semarang

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan pelimpahan tersebut, Sudewo akan segera menjalani proses persidangan sebagai terdakwa.

Sudewo diketahui ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara berbeda, yakni dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa, serta dugaan penerimaan fee proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pelimpahan ini menandai proses hukum yang akan memasuki tahap penuntutan.

"Ini dilakukan limpah dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan. Jadi, ada dua berkas perkara penyidikan, penyidikan untuk perkara DJKA dan penyidikan untuk perkara Pati," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5).

Budi menambahkan, Jaksa memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Memang berdasarkan KUHAP, JPU bisa melakukan penggabungan berkas dakwaan untuk beberapa berkas perkara penyidikan sehingga proses penanganan perkara, baik di DJKA maupun di Pati, keduanya bisa berjalan secara efektif," ucap Budi.

Sementara itu, Sudewo menyebut persidangannya akan digelar di Pengadilan Tipikor Semarang.

"Ya, sekarang sudah P21, sebentar lagi limpah untuk di persidangan, pindah di Semarang," ujar Sudewo usai menjalani pemeriksaan.