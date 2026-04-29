KPK Periksa Suami Bupati Pekalongan yang juga Anggota DPR RI Ashraff Abu

JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap suami Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Ashraff Abu yang juga Anggota Komisi X DPR RI diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi konflik kepentingan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.
Selain Ashraff Abu, penyidik KPK juga memeriksa Yalnida, Komisaris PT Rokan Citra Money Changer. Pemeriksaan keduanya diagendakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/4).
"Hari ini Rabu (29/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan.
KPK belum membeberkan rincian materi pemeriksaan terhadap Ashraff Abu. Namun disinyalir Ashraff Abu didalami soal perannya sebagai Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya 2023-2024.
Diduga Fadia Arafiq melibatkan keluarga serta orang kepercayaannya dalam pengelolaan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Hal itu diduga guna mempermudah penggarapan proyek di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka kasus korupsi. Ia diduga mengatur agar PT Raja Nusantara Berjaya memonopoli proyek jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, tiga RSUD, dan satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan.
Perusahaan tersebut didirikan oleh suami dan anak Fadia. Pengelolaannya diserahkan kepada pegawai kepercayaannya. Sejumlah perangkat daerah diduga dipaksa memenangkan perusahaan tersebut meski ada vendor lain dengan harga lebih rendah.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun