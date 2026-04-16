Muhammad Ridwan
16 April 2026, 20.31 WIB

Ironi Ketua Ombudsman RI Hery Susanto, Ditangkap Kejagung saat Karangan Bunga Ucapan Selamat Masih Terpajang

Karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman RI masih terpampang di depan Gedung Ombudsman RI, Kamis (16/4), saat ia ditangkap Kejaksaan Agung. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Suasana di kantor Ombudsman RI tampak berbeda dari biasanya usai penangkapan Ketua Ombudsman, Hery Susanto, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Kamis (16/4).

Aktivitas pegawai tetap berjalan, namun pengamanan di kantor Ombdusman RI yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, tampak diperketat.

Pantauan JawaPos.com, petugas keamanan menutup pintu gerbang keluar masuk kendaraan.

Bahkan, setiap pengunjung yang hendak memasuki gedung tersebut ditanya identitas dan keperluannya.

Tidak ada pernyataan resmi yang terpampang di area publik. Namun perhatian jelas tertuju pada perkembangan kasus yang menyeret pimpinan lembaga tersebut.

Selain itu, yang juga menyita perhatian adalah sejumlah karangan bunga yang masih terpampang di halaman gedung Ombudsman RI.

Bahkan, terlihat ratusan karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan Hery Susanto masih terpajang di ara gedung Ombudsman RI.

“Baru dilantik, itu bunganya masih baru,” ujar salah satu petugas keamanan Kejagung, Kastubi.

Ia mengakui bahwa dirinya sempat melihat Hery Susanto sebelum ditangkap Kejagung

Menurutnya, Hery baru beberapa hari melakukan serah terima jabatan dari Ketua Ombudsman sebelumnya Mokhammad Najih, pada Jumat (10/4).

Artikel Terkait
Dukung Kejagung Lelang Tanker Sitaan Rp 1 Triliun, Sahroni Nilai Penting Untuk Pulihkan Aset Negara - Image
Politik

Dukung Kejagung Lelang Tanker Sitaan Rp 1 Triliun, Sahroni Nilai Penting Untuk Pulihkan Aset Negara

16 April 2026, 02.54 WIB

Kejagung Ingatkan BUMN Waspada KUHP-KUHAP Baru, Jangan Hanya Andalkan BJR - Image
Nasional

Kejagung Ingatkan BUMN Waspada KUHP-KUHAP Baru, Jangan Hanya Andalkan BJR

15 April 2026, 19.41 WIB

Kejagung Setor Rp 11,4 Triliun, Menkeu Purbaya: Uang Negara Makin Banyak! - Image
Ekonomi

Kejagung Setor Rp 11,4 Triliun, Menkeu Purbaya: Uang Negara Makin Banyak!

11 April 2026, 03.21 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

