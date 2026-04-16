Ironi Ketua Ombudsman RI Hery Susanto, Ditangkap Kejagung saat Karangan Bunga Ucapan Selamat Masih Terpajang

JawaPos.com - Suasana di kantor Ombudsman RI tampak berbeda dari biasanya usai penangkapan Ketua Ombudsman, Hery Susanto, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Kamis (16/4).

Aktivitas pegawai tetap berjalan, namun pengamanan di kantor Ombdusman RI yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, tampak diperketat.

Pantauan JawaPos.com, petugas keamanan menutup pintu gerbang keluar masuk kendaraan.

Bahkan, setiap pengunjung yang hendak memasuki gedung tersebut ditanya identitas dan keperluannya.

Tidak ada pernyataan resmi yang terpampang di area publik. Namun perhatian jelas tertuju pada perkembangan kasus yang menyeret pimpinan lembaga tersebut.

Selain itu, yang juga menyita perhatian adalah sejumlah karangan bunga yang masih terpampang di halaman gedung Ombudsman RI.

Bahkan, terlihat ratusan karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan Hery Susanto masih terpajang di ara gedung Ombudsman RI.

“Baru dilantik, itu bunganya masih baru,” ujar salah satu petugas keamanan Kejagung, Kastubi.

Ia mengakui bahwa dirinya sempat melihat Hery Susanto sebelum ditangkap Kejagung.