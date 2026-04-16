Begal Petugas Damkar di Gambir, 5 Pelaku Diciduk Saat Bersama Wanita di Hotel!

JawaPos.com - Pelaku begal yang melibatkan korban seorang petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), Bimo Margo Hutomo, 29, dibekuk jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Margo diketahui menjadi korban begal sadis saat melintas di kawasan Gambir pada dini hari.

Peristiwa mencekam ini terjadi di Jalan KH Hasyim Ashari, Petojo Utara, tepatnya di dekat Holland Bakery, Kamis (2/4) sekitar pukul 03.00 WIB. Korban yang sedang dalam perjalanan pulang ke arah Johar Baru tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang bermotor.

Para pelaku bertindak brutal dengan menyerang korban hingga terjatuh. Tak hanya memukul dengan tangan kosong, mereka juga menggunakan benda keras untuk menghantam kepala korban.

Dalam kondisi tak berdaya, sepeda motor dan dua unit ponsel milik Bimo ludes digondol kawanan tersebut. Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Eko Yulianto, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian langsung bergerak cepat setelah menerima laporan.

"Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/951/IV/2026 tanggal 2 April 2026, dengan tempat kejadian perkara di Jalan KH Hasyim Ashari dekat Holland Bakery, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, dan pelapor saudara Bimo Margo Hutomo," ujar Eko di Mako Polres Metro Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Lima Pelaku Ditangkap, Empat Masih Buron

Tim Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengidentifikasi total sembilan orang yang terlibat dalam aksi begal di Gambir tersebut. Dari sembilan orang, lima pelaku berinisial F alias NA, RS alias G, RA alias K, HJ, dan R alias OBB telah diciduk.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Saputra, menjelaskan bahwa empat pelaku lainnya (Z, J, C, dan F) masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Kejadian yang viral yaitu begal di Gambir sudah kita identifikasi. Dari sembilan pelaku, lima sudah kita amankan dan empat lainnya masih dalam pengejaran," kata Roby.