Kondisi Terbaru Andrie Yunus: Mata Ditutup 6 Bulan Akibat Air Keras, RSCM Jelaskan Kabar Baik

Rekaman CCTV yang menampilkan gerak-gerik eksekutor penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
JawaPos.com – Kondisi kesehatan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus (AY), yang menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum prajurit TNI, belum juga pulih sepenuhnya. Meski kondisi fisiknya stabil, tim medis RSCM terpaksa mengambil tindakan medis serius pada bagian penglihatan korban.
Manajer Hukum dan Humas RSCM Yoga Nara mengungkapkan, proses pemulihan luka bakar Andrie berjalan secara bertahap melalui tindakan tandur atau cangkok kulit. Namun, perhatian utama tertuju pada kondisi mata korban yang mengalami kerusakan serius akibat cairan kimia.
Untuk menyelamatkan struktur penglihatan Andrie, tim dokter spesialis oftalmologi memutuskan untuk melakukan prosedur penutupan bola mata sementara. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi area sensitif tersebut dari infeksi dan kerusakan lebih lanjut.
Baca Juga:Menhaj RI Perkuat Layanan Haji 2026 Lewat Digitalisasi, Transparansi, dan Pengawasan Ketat
"Bola mata ditutup menggunakan jaringan selaput (tenon dan konjungtiva), serta dilakukan penjahitan sementara pada kelopak mata untuk melindungi struktur bola mata dan mempercepat proses penyembuhan," jelas Yoga Nara, Kamis (9/4).
Yoga menambahkan, langkah medis ini tidak bersifat permanen, namun memerlukan waktu yang cukup lama dalam pemantauannya.
"Rencana penutupan mata ini akan dilakukan selama kurang lebih 4 hingga 6 bulan, dengan evaluasi berkala menggunakan USG mata untuk memantau perkembangan secara menyeluruh," tambahnya.
Kabar baiknya, hasil pemeriksaan USG menunjukkan bahwa dinding bagian belakang bola mata Andrie masih dalam kondisi utuh.
Operasi Lanjutan dan Pemulihan Psikologis
Selain fokus pada mata, pada Selada (7/4), Andrie Yunus kembali naik ke meja operasi. Tim bedah plastik melakukan pembersihan sisa jaringan kulit mati di area leher belakang sekaligus melakukan cangkok kulit lanjutan.
Secara mental, Andrie disebut menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Pihak RSCM menyatakan bahwa pasien bersikap kooperatif dan memiliki optimisme yang realistis terhadap kesembuhannya. Tim psikolog terus mendampingi Andrie dan keluarga untuk memastikan pemulihan berjalan secara komprehensif.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven