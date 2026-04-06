Antara
06 April 2026, 19.56 WIB

Ahmad Sahroni Minta Kejagung Cek Tahanan Lain yang Ditangani Kejari Karo

Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni mengikuti sidang putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR nonaktif di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni mengikuti sidang putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR nonaktif di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu mengecek tahanan-tahanan lain yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, imbas perkara hukum videografer Amsal Sitepu yang menuai polemik.

Dia meyakini pihak internal dari Kejagung akan mendalami lebih jauh saat memeriksa jajaran Kejari Karo. Pasalnya, dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI juga sebelumnya telah menyinggung tahanan-tahanan lain, selain Amsal Sitepu saat rapat dengan Kejari Karo beberapa waktu lalu.

"Seperti yang Pak Hinca Panjaitan (anggota Komisi III DPR RI) sampaikan kan banyak juga tahanan-tahanan yang mungkin dugaannya sifatnya sama. Nanti Kejaksaan Agung lanjutkan," kata Sahroni di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (6/4).

Untuk itu, dia mengapresiasi Kejagung yang telah merespons polemik Amsal dengan memeriksa Kejari Karo. Menurut dia, kinerja jajaran kejaksaan harus diawasi secara luas.

"Jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kejari Karo," kata dia.

Sebelumnya, Kejagung memeriksa jajaran Kejari Karo, Sumatera Utara dengan mengklarifikasi dan mengeksaminasi, imbas penanganan kasus Amsal.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan jajaran jaksa itu mulai dari Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk, Kepala Seksi Pidana Khusus hingga jaksa penuntut umum telah diamankan untuk pemeriksaan itu.

"Sabtu (4/4) malam, benar sudah diamankan oleh tim intelijen Kejaksaan Agung," kata Anang dalam keterangan di Jakarta, Minggu (5/4).

Menurut dia, tim dari Kejagung akan mengecek penanganan perkara yang dilakukan oleh jajaran jaksa dari Karo itu, termasuk soal profesionalitas dalam menangani perkara.

