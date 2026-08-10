Mensesneg kembali Tegaskan Prabowo Belum Berencana Lakukan Reshuffle Kabinet

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum berencana untuk melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan hal itu saat ditanyai ihwal nama pengganti Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) pascapejabat sebelumnya, Silmy Karim, terjerat dugaan korupsi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) setelah Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

"Belum, belum. Sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle," kata Juru Bicara Presiden itu dalam jumpa pers usai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Prasetyo menyampaikan jika pun ada rencana reshuffle, Presiden akan memprioritaskan pengisian jabatan yang saat ini masih kosong.

Kursi Wamenimipas belum terisi sejak Silmy Karim ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan pemerasan pada Juni 2026 lalu.

Sementara itu, Sudaryono diangkat menjadi pucuk pimpinan BGN pada akhir Juli 2026 menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri.

Usai dilantik, Sudaryono memastikan dirinya melepaskan jabatan Wamentan agar tidak terjadi rangkap jabatan. Hingga kini, belum ada nama baru yang mengisi jabatan tersebut.