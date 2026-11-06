PT KAI Commuter Kecam Pelemparan Kereta Commuter Line Cikarang-Kampung Bandan

JawaPos.com - PT KAI Commuter mengecam keras aksi vandalisme berupa pelemparan batu yang menyasar rangkaian sarana Commuter Line No. 5173 relasi Cikarang-Kampung Bandan pada Kamis (5/11) malam.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, mengatakan insiden pelemparan oleh orang tidak dikenal itu terjadi sekitar pukul 15.55 WIB, saat kereta melintas di antara Stasiun Bekasi dan Stasiun Kranji.

"Tindak vandalisme tersebut menyebabkan kaca jendela pada pintu ke-4 di kereta ke-8 pecah. Aksi ini tidak menimbulkan korban, baik dari pihak pengguna maupun petugas," ujar Karina.

Dia menyebutkan Petugas Pengamanan Stasiun Bekasi yang menerima laporan kejadian itu langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengamanan area sekaligus menyisir serta mencari pelaku pelemparan.

Demi menjamin keselamatan dan kenyamanan operasional perjalanan, pihak KAI Commuter melakukan penanganan darurat dengan menutup sementara kaca jendela pintu yang pecah dengan menggunakan lakban.

"Selanjutnya, perbaikan dan penggantian kaca dilakukan oleh petugas pemeliharaan sarana, setibanya kereta di Stasiun Cikarang," tutur Karina.

Atas kejadian tersebut, KAI Commuter mengimbau seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga fasilitas publik dan tidak melakukan tindakan destruktif yang merusak sarana maupun prasarana perkeretaapian.