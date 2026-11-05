Jokowi Jadi Saksi Sidang Roy Suryo-Dokter Tifa, Dishub DKI Tutup Jalan Dr Soemarno Hari Ini 

JawaPos.com - Presiden ke-7 Joko Widodo akan bersaksi dalam perkara tudingan ijazah palsu, atas nama terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa.
Untuk mengantisipasi potensi kehadiran masyarakat dalam jumlah besar di lokasi, aparat gabungan langsung dikerahkan guna menjaga kelancaran serta ketertiban umum di sekitar kawasan pengadilan.
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bersama Satlantas Polres Metro Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/10).
Penutupan Jalan Dr. Soemarno, Cakung, dilakukan secara situasional untuk mengantisipasi lonjakan massa seiring kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi.
Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Harlem Simanjuntak menegaskan, kebijakan penutupan jalan bersifat dinamis mengikuti situasi di lapangan.
"Kami terus memantau kondisi di lapangan. Penutupan kami lakukan secara situasional, dibuka-tutup sesuai kondisi di lapangan, dan disertai rute pengalihan yang jelas. Tujuannya agar masyarakat tetap dapat bermobilitas dengan lancar dan tertib," ujar Harlem, Kamis (5/11).
Rincian 4 Jalur Pengalihan Arus Lalu Lintas
Untuk menghindari kemacetan parah di kawasan Cakung dan sekitarnya, Dishub DKI Jakarta telah menyiapkan puluhan personel beserta kendaraan penunjang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022