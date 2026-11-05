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Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 5 November 2026 | 16.58 WIB

Jokowi Jadi Saksi Sidang Roy Suryo-Dokter Tifa, Dishub DKI Tutup Jalan Dr Soemarno Hari Ini 

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa, Jakarta, Kamis (5/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden ke-7  Joko Widodo akan bersaksi dalam perkara tudingan ijazah palsu, atas nama terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa.

Untuk mengantisipasi potensi kehadiran masyarakat dalam jumlah besar di lokasi, aparat gabungan langsung dikerahkan guna menjaga kelancaran serta ketertiban umum di sekitar kawasan pengadilan.

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bersama Satlantas Polres Metro Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/10).

Penutupan Jalan Dr. Soemarno, Cakung, dilakukan secara situasional untuk mengantisipasi lonjakan massa seiring kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Harlem Simanjuntak menegaskan, kebijakan penutupan jalan bersifat dinamis mengikuti situasi di lapangan.

"Kami terus memantau kondisi di lapangan. Penutupan kami lakukan secara situasional, dibuka-tutup sesuai kondisi di lapangan, dan disertai rute pengalihan yang jelas. Tujuannya agar masyarakat tetap dapat bermobilitas dengan lancar dan tertib," ujar Harlem, Kamis (5/11).

Rincian 4 Jalur Pengalihan Arus Lalu Lintas

Untuk menghindari kemacetan parah di kawasan Cakung dan sekitarnya, Dishub DKI Jakarta telah menyiapkan puluhan personel beserta kendaraan penunjang. 

Editor: Kuswandi
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