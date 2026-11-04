Warga Gunung Putri Bogor Sebut Herri Pras Tak Baik Pada Tetangga

Konten kreator, Herri Pras bersama dua kuasa hukumnya melaporkan penggerudukan yang terjadi ke rumahnya ke Polres Bogor (Instagram Herri Pras)
JawaPos.com - Sejumlah warga yang tinggal di sekitar rumah konten kreator Herri Pras di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menilai pria yang juga pesilat itu kurang bisa menjaga hubungan baik dengan tetangga.
Mereka menyinggung persoalan penggunaan fasilitas umum (fasum) hingga sikap Herri yang disebut pernah melontarkan perkataan kasar kepada warga.
Penilaian itu disampaikan seorang warga di Instagram Thezenwalk. Warga tersebut mengatakan, pengurus lingkungan sebelumnya telah beberapa kali mengingatkan soal penggunaan area yang disebut masih berstatus fasilitas umum.
“Berkali-kali sih kami sudah berkali-kali diingatkan,” ujar warga tersebut, dikutip Rabu (4/11).
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Warga lainnya juga menyinggung sikap Herri saat berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
Ia mengaku ada warga yang pernah mendapat perkataan kasar dari Herri hingga memicu kemarahan.
“Waktu itu digoblok-goblokin. Waduh, warga-warga ini marah ya. Kita tahulah. Itu kurang-kurang bisa bertetangga juga jadinya, kan,” kata warga tersebut.
Menurut warga itu, pengurus lingkungan sebenarnya telah berupaya turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi pada Herri.
Namun, ia menilai upaya tersebut belum berjalan sebagaimana diharapkan karena Herri disebut menghindar ketika hendak diajak menyelesaikan masalah.
“Pengurus sudah turun tangan gini tapi dia menghindar, mau kita bantu,” tuturnya.
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