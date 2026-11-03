Deretan 5 Polemik Efek Pernyataan Herri Pras Sebelum Digeruduk Petarung MMA

Konten kreator Herri Pras. (Istimewa)
JawaPos.com - Konten kreator Herri Pras kembali disorot setelah tantangan duel dengan petarung MMA Yudi Cahyadi berujung rumahnya digeruduk sejumlah petarung, dan Herribelakangan mengaku mengalami kekerasan dalam insiden itu.
Namun, kontroversi yang menyeret nama Herri bukan kali pertama terjadi. sejumlah polemik muncul akbat pernyataannya yang kontroversial di ruang publik dan memicu kritik luas.
Mulai dari tokoh agama, aktivitas pengajian, hingga kasus kriminal, dan terakhir adalah pernyataannya mengenai Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Ustaz Adi Hidayat (UAH) berujung insiden dengan petarung MMA.
Berikut sejumlah polemik yang pernah menyeret nama Herri Pras akibat pernyataan kontroversialnya.
Pada Juli 2023, Herri disebut berurusan dengan ranah hukum setelah dilaporkan ke Polda Banten oleh perwakilan wali santri Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Laporan tersebut berkaitan dengan kontennya yang menyinggung isu penebusan dosa zina.
Kasus itu menjadi salah satu polemik yang membuat pernyataan Herri di media sosial mendapat perhatian publik dan menyinggung orang tua murid pesantren tersebut.
Namun, detail perkembangan penanganan laporan tersebut tak muncul hingga sekarang.
Pada Agustus 2023, Herri menuai kritik setelah mengomentari kehadiran biduan perempuan yang bernyanyi dalam kegiatan pengajian Majelis Sabilu Taubah yang diasuh Gus Iqdam.
Herri menilai kehadiran biduan dalam kegiatan tersebut tidak pantas. Pernyataannya memicu perdebatan di kalangan warganet, terutama terkait batasan hiburan dalam kegiatan keagamaan.
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