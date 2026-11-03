Deretan 5 Polemik Efek Pernyataan Herri Pras Sebelum Digeruduk Petarung MMA

JawaPos.com - Konten kreator Herri Pras kembali disorot setelah tantangan duel dengan petarung MMA Yudi Cahyadi berujung rumahnya digeruduk sejumlah petarung, dan Herribelakangan mengaku mengalami kekerasan dalam insiden itu.

Namun, kontroversi yang menyeret nama Herri bukan kali pertama terjadi. sejumlah polemik muncul akbat pernyataannya yang kontroversial di ruang publik dan memicu kritik luas.

Mulai dari tokoh agama, aktivitas pengajian, hingga kasus kriminal, dan terakhir adalah pernyataannya mengenai Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Ustaz Adi Hidayat (UAH) berujung insiden dengan petarung MMA.

Berikut sejumlah polemik yang pernah menyeret nama Herri Pras akibat pernyataan kontroversialnya.

1. Dilaporkan Wali Santri Al-Zaytun pada 2023 Pada Juli 2023, Herri disebut berurusan dengan ranah hukum setelah dilaporkan ke Polda Banten oleh perwakilan wali santri Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Laporan tersebut berkaitan dengan kontennya yang menyinggung isu penebusan dosa zina.

Kasus itu menjadi salah satu polemik yang membuat pernyataan Herri di media sosial mendapat perhatian publik dan menyinggung orang tua murid pesantren tersebut.

Namun, detail perkembangan penanganan laporan tersebut tak muncul hingga sekarang.

2. Kritik Pengajian Gus Iqdam hingga Minta Maaf Pada Agustus 2023, Herri menuai kritik setelah mengomentari kehadiran biduan perempuan yang bernyanyi dalam kegiatan pengajian Majelis Sabilu Taubah yang diasuh Gus Iqdam.