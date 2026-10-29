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Penulis: Dinarsa Kurniawan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 20.30 WIB

Edukasi Keuangan dan Pemilahan Sampah kepada Siswa SMA

BCA Life bersama Duitin dan BCA KCU Kebayoran Baru menggelar edukasi literasi keuangan, asuransi, dan pemilahan sampah bagi siswa SMA Hang Tuah 1 Jakarta. (Istimewa) - Image

BCA Life bersama Duitin dan BCA KCU Kebayoran Baru menggelar edukasi literasi keuangan, asuransi, dan pemilahan sampah bagi siswa SMA Hang Tuah 1 Jakarta. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Literasi keuangan dan kepedulian lingkungan perlu ditanamkan sejak usia sekolah.

Kedua hal tersebut menjadi bekal bagi generasi muda untuk mengelola keuangan secara bijak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Chief Marketing Officer (CMO) BCA Life Adrianus Wagimin mengatakan, pemahaman keuangan dan kepedulian lingkungan berperan penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan.

“Kami percaya bahwa peningkatan literasi keuangan dan asuransi serta kepedulian terhadap lingkungan merupakan dua aspek penting dalam membangun generasi muda,” ujar Adrianus.

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan literasi keuangan dan asuransi yang digelar BCA Life bersama Duitin dan BCA KCU Kebayoran Baru bagi ratusan siswa SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka memperingati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar setiap Oktober.

Selain memberikan edukasi keuangan, kegiatan tersebut menghadirkan kampanye Aksi Siswa Rawat Bumi (ASRI). Program ini mengajak para siswa membiasakan diri memilah sampah berdasarkan jenisnya dan mengurangi sampah dari sumbernya.

Adrianus menjelaskan, edukasi perlu disertai penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Edukasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui perubahan perilaku,” katanya.

Melalui program ASRI, siswa diajak membangun kebiasaan bertanggung jawab terhadap lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengelolaan sampah.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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