Edukasi Keuangan dan Pemilahan Sampah kepada Siswa SMA

BCA Life bersama Duitin dan BCA KCU Kebayoran Baru menggelar edukasi literasi keuangan, asuransi, dan pemilahan sampah bagi siswa SMA Hang Tuah 1 Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Literasi keuangan dan kepedulian lingkungan perlu ditanamkan sejak usia sekolah.
Kedua hal tersebut menjadi bekal bagi generasi muda untuk mengelola keuangan secara bijak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Chief Marketing Officer (CMO) BCA Life Adrianus Wagimin mengatakan, pemahaman keuangan dan kepedulian lingkungan berperan penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan.
“Kami percaya bahwa peningkatan literasi keuangan dan asuransi serta kepedulian terhadap lingkungan merupakan dua aspek penting dalam membangun generasi muda,” ujar Adrianus.
Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan literasi keuangan dan asuransi yang digelar BCA Life bersama Duitin dan BCA KCU Kebayoran Baru bagi ratusan siswa SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka memperingati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar setiap Oktober.
Selain memberikan edukasi keuangan, kegiatan tersebut menghadirkan kampanye Aksi Siswa Rawat Bumi (ASRI). Program ini mengajak para siswa membiasakan diri memilah sampah berdasarkan jenisnya dan mengurangi sampah dari sumbernya.
Adrianus menjelaskan, edukasi perlu disertai penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Edukasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui perubahan perilaku,” katanya.
Melalui program ASRI, siswa diajak membangun kebiasaan bertanggung jawab terhadap lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengelolaan sampah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022