Kemendagri Dorong Pengelolaan Sampah Lebih Baik, Perlu Dipilah dari Rumah

JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Sampah harus dipilah sejak lingkunan rumah sebelum menuju tempat pembuangan akhir (TPA).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir mengatakan, program ini sebagai dukungan Kemendagri terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, Kemendagri membuat kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Edukasi Pengelolaan Sampah di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Dia mengatakan, persoalan sampah harus diselesaikan oleh seluruh pihak. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk mengatasinya.

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“Upaya untuk mengatasi persoalan ini telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meneruskannya sampai ke tingkat masyarakat, bahkan sampai ke lingkungan rumah tangga,” ujar Tomsi, Sabtu (15/8).

Atas dasar itu, kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan sampah harus diubah. Pemilahan perlu dijalankan sejak lingkungan rumah dan tempat tinggal.

Ia menilai sampah juga perlu dilihat sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat apabila dikelola secara tepat. Sampah dapat diolah menjadi energi listrik, pelet, maupun berbagai produk lainnya.

“Jadi, apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar sebuah kegiatan seremonial. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mengubah kebiasaan dan budaya dalam mengelola sampah,” tegasnya.