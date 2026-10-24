Habis Terbakar, Pasar Taman Puring Bakal Diubah Jadi RTH Setara oleh Dinas Pertamanan

Sejumlah pedagang mengelar lapak kembali di Pasar Taman Puring, Jakarta, Jumat (08/08/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Usai terbakar hebat pada Juli tahun lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengubah Pasar Taman Puring menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Setara. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI kini tengah merancang pembangunan taman tersebut.
Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel) Syafrin Liputo menyampaikan bahwa keputusan revitalisasi Pasar Taman Puring menjadi RTH Setara akan dimulai setelah seluruh proses perencanaan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI selesai dilaksanakan.
”Untuk pelaksanaannya tentu saat ini rekan-rekan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sedang melakukan perencanaan. Dan pada saat selesai perencanaan, tentu ini akan segera dilakukan pembangunan,” kata dia dikutip pada Sabtu (24/10).
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Lantaran masih dalam proses perencanaan, Syafrin belum bisa bicara banyak terkait dengan desain dan rancangan taman tersebut. Pihaknya hanya berharap prosesnya segera rampung sehingga pembangunan RTH di lokasi bekas pasar legendaris itu segera dilaksanakan.
Berkaitan dengan nasib para pedagang di pasar tersebut, Syafrin menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan relokasi. Proses pemindahan para pedagangan itu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, termasuk lokasi relokasi yang menjadi atensi.
”Untuk pedagang eks Pasar Taman Puring akan dilakukan relokasi. Relokasi yang tentu ini pun sudah memperhitungkan terkait dengan lokasi, sehingga mereka akan lebih mudah untuk berdagang, ada tempat yang sesuai, dan tidak menimbulkan polemik ke depan buat mereka,” jelas dia.
Kebakaran di Pasar Taman Puring terjadi pada 28 Juli lalu. Api muncul dan terdeteksi sekitar pukul 18.00 WIB. Api kemudian merambat dan membesar dengan cepat hingga membakar seluruh kios pedagang di lokasi tersebut. Lebih setahun berlalu, pemerintah memastikan lokasi itu akan dijadikan taman
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