Pramono Pastikan Taman Puring Jadi Taman Disabilitas, Pedagang akan Direlokasi

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyetujui rencana revitalisasi total Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Orang nomor satu di Bali Kota itu menyatakan, kawasan tersebut akan disulap menjadi taman khusus disabilitas pertama di ibu kota.

Sementara itu, terkait nasib ratusan pedagang yang terdampak, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan menyediakannya tempat relokasi agar mereka tetap bisa menyambung hidup dan menjalankan usahanya.

Pramono menjelaskan, skema penataan kawasan tersebut telah diusulkan sejak masa wali kota Jakarta Selatan sebelumnya, M. Anwar, dan telah disetujui olehnya.

"Secara prinsip saya sudah setuju untuk Taman Puring yang terbakar pada waktu itu dilakukan revitalisasi dan digunakan sebagai taman sepenuhnya," ujar Pramono.

Pramono menambahkan, salah satu fokus utama dalam penataan ini adalah menghadirkan fasilitas publik yang inklusif. Menurutnya, Jakarta masih membutuhkan ruang khusus bagi penyandang disabilitas.