Ratusan Pedagang Taman Puring Bingung Belum Dapat Kepastian Tempat Relokasi Untuk Berdagang

JawaPos.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan belum memberikan kepastian ihwal informasi rencana daerah tujuan relokasi yang akan diterima para pedagang Taman Puring, Kabayoran Lama, Jakarta Selatan. Belum adanya kepastian ini, membuat 140 pedagang kebingungan mengingat mereka menggantungkan hidupnya dari berdagang.

“Waktu kami audiensi dengan Pak Wali Kota, tidak disebutkan lokasinya di mana. Hanya disampaikan akan ada relokasi. Kami baru tahu dari media sosial bahwa ada perencanaan relokasi ke Lenteng Agung,” kata Koordinator Pedagang Lapak Taman Puring, Asmun saat dihubungi di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (24/10).

Asmun bercerita, dalam audiensi dengan Wali Kota Jakarta Selatan pada Kamis (22/10), pedagang menyampaikan permohonan agar tetap dapat berjualan di sekitar kawasan Pasar Taman Puring.

Namun, para pedagang baru mengetahui wacana relokasi ke Lenteng Agung melalui pemberitaan media, bukan dari sosialisasi langsung pemerintah.

Terkait relokasi yang diwacanakan ke Lenteng Agung, menurutnya, lokasi tersebut dinilai cukup jauh dari tempat tinggal sebagian pedagang yang bermukim di sekitar Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Asmaun khawatir, jarak itu menambah biaya transportasi untuk kegiatan berjualan sehari-hari.

Lebih lanjut menurut Asmun,relokasi berpotensi membuat pedagang kehilangan pelanggan tetap karena harus membangun kembali reputasi usaha di lokasi baru.

Ia menjelaskan, nama Pasar Taman Puring telah dikenal masyarakat sejak lama sehingga menjadi salah satu modal pedagang dalam menarik pembeli. Jika berpindah lokasi, pedagang harus kembali memperkenalkan barang dagangan dan membangun kepercayaan pelanggan.

“Kalau dimulai dari nol, belum tentu bisa berjalan. Apalagi kondisi ekonomi sekarang juga sedang sulit,” ucapnya.