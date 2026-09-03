15 Tahun Terisolasi Pagar, Jalan Lematang Gambir Kembali Difungsikan untuk Warga

Petugas membuka kembali Akses Jalan Lematang di lingkungan RW 02, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, agar dapat kembali dilalui oleh masyarakat umum, Kamis (3/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Akses Jalan Lematang di lingkungan RW 02, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kini resmi dapat kembali dilalui oleh masyarakat umum, Kamis (3/9).
Akses jalan yang dipagar selama 15 tahun tersebut akhirnya dibuka kembali setelah melalui proses penertiban intensif.
Pemkot Jakarta Pusat membongkar pagar pembatas sekaligus membersihkan deretan lapak pedagang kaki lima (PKL) dan lokasi parkir liar yang selama ini mengokupasi badan jalan.
Langkah ini dilakukan guna mengembalikan fungsi fasilitas umum sebagaimana mestinya.
Camat Gambir Muhammad Iqbal menuturkan, penutupan jalan selama belasan tahun tersebut telah mengalihfungsikan akses umum menjadi area komersial ilegal.
"Hari ini kita buka portal dan pembersihan lapak-lapak pedagang kaki lima. Sebelumnya akses jalan ini tidak dapat dilalui karena tertutup pagar," ujar Iqbal, Kamis (3/9).
Iqbal menambahkan, pihak kecamatan akan mengawasi area tersebut secara ketat agar tidak ada lagi kegiatan yang melanggar aturan. "Jalan ini akan difungsikan kembali seperti semula, jadi tidak boleh ada lagi parkir liar dan PKL yang gelar dagangan mereka di sini," tegasnya.
Kesepakatan Warga dan Rencana Penataan Kawasan
Proses pembukaan akses jalan ini tidak dilakukan secara sepihak. Lurah Cideng, Arif Lingga Pratama, menjelaskan bahwa penertiban ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama seluruh warga setempat.
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Jawa Pos
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