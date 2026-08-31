Mulai 1 September 2026, Naik-Turun KRL di Stasiun Karet Pindah ke BNI City

JawaPos.com - Mulai 1 September 2026 besok, seluruh aktivitas naik turun penumpang KRL Commuter Line di Stasiun karet Jakarta akan dialihkan ke stasiun BNI City.

Hal itu karena PT KAI Daop 1 Jakarta bersama KAI Commuter resmi memulai pengerjaan integrasi total antara Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman Baru/BNI City.

Karena itu, pengguna Commuter Line lintas Cikarang/Kampung Bandan yang biasa beraktivitas di Stasiun Karet harus mengantisipasi penyesuaian alur perjalanan.

Selama proyek penataan ini berlangsung hingga 31 Desember 2026, seluruh aktivitas naik dan turun penumpang Stasiun Karet dialihkan sepenuhnya ke Stasiun BNI City.

Direktur Utama KAI Commuter, Purnomo Sidi, menegaskan bahwa langkah ini diambil guna meningkatkan taraf keselamatan, kerapian alur pergerakan penumpang, hingga pembenahan infrastruktur kawasan.

"Selama proses pekerjaan integrasi ini disiapkan dengan prinsip kehati-hatian karena Stasiun Karet telah menjadi bagian dari aktivitas harian pengguna Commuter Line dan masyarakat sekitar," ujar Purnomo, dikutip Senin (31/8).

Akses Baru Pengguna dan Jadwal Operasional KRL Meski titik naik dan turun dipindahkan ke Stasiun BNI City, KAI Commuter memastikan frekuensi perjalanan KRL tidak mengalami perubahan.

Sebanyak 264 perjalanan Commuter Line lintas Cikarang/Kampung Bandan per hari akan tetap melintas sesuai jadwal yang berlaku.

Bagi penumpang yang terbiasa melintasi area Stasiun Karet, aksesibilitas telah disiapkan melalui selasar khusus di samping stasiun menuju ke BNI City.