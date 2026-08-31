Mulai 1 September 2026, Naik-Turun KRL di Stasiun Karet Pindah ke BNI City

Rangkaian Kereta Bandara Soekarno-Hatta (Basoeta) dan KRL Cmmuter Line melintas di Stasiun BNI City, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Mulai 1 September 2026 besok, seluruh aktivitas naik turun penumpang KRL Commuter Line di Stasiun karet Jakarta akan dialihkan ke stasiun BNI City.
Hal itu karena PT KAI Daop 1 Jakarta bersama KAI Commuter resmi memulai pengerjaan integrasi total antara Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman Baru/BNI City.
Karena itu, pengguna Commuter Line lintas Cikarang/Kampung Bandan yang biasa beraktivitas di Stasiun Karet harus mengantisipasi penyesuaian alur perjalanan.
Selama proyek penataan ini berlangsung hingga 31 Desember 2026, seluruh aktivitas naik dan turun penumpang Stasiun Karet dialihkan sepenuhnya ke Stasiun BNI City.
Baca Juga:KAI Bakal Bikin Gambir Sebagai Pusat Integrasi, Hubungkan KA Jarak Jauh dengan KRL hingga MRT
Direktur Utama KAI Commuter, Purnomo Sidi, menegaskan bahwa langkah ini diambil guna meningkatkan taraf keselamatan, kerapian alur pergerakan penumpang, hingga pembenahan infrastruktur kawasan.
"Selama proses pekerjaan integrasi ini disiapkan dengan prinsip kehati-hatian karena Stasiun Karet telah menjadi bagian dari aktivitas harian pengguna Commuter Line dan masyarakat sekitar," ujar Purnomo, dikutip Senin (31/8).
Meski titik naik dan turun dipindahkan ke Stasiun BNI City, KAI Commuter memastikan frekuensi perjalanan KRL tidak mengalami perubahan.
Sebanyak 264 perjalanan Commuter Line lintas Cikarang/Kampung Bandan per hari akan tetap melintas sesuai jadwal yang berlaku.
Bagi penumpang yang terbiasa melintasi area Stasiun Karet, aksesibilitas telah disiapkan melalui selasar khusus di samping stasiun menuju ke BNI City.
Infrastruktur penunjang seperti gate elektronik, hall penumpang, dan loket di sisi barat Stasiun BNI City sudah terpasang rapi dan tersambung langsung dari pintu Karet.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?
Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!