Kapolsek Palmerah: Tak Perlu Ragu Melintas di TL Slipi, Situasi Sudah Kondusif

Kondisi kawasan Pejompongan, Jakpus, pasca kerusuhan sejak Kamis malam. (Sahruk Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Situasi di kawasan Traffic Light (TL) Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, kembali kondusif pascaaksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8).
Pantauan di lokasi pada Jumat (28/8), aktivitas masyarakat di sekitar TL Slipi telah kembali berjalan normal. Arus lalu lintas juga kembali dipadati kendaraan seperti kondisi pada umumnya.
Kapolsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat AKP Parman Nainggolan mengatakan, sejumlah kejadian sempat terjadi di sekitar kawasan tersebut saat berlangsungnya aksi unjuk rasa, termasuk adanya pembakaran.
Namun, setelah aksi berakhir, situasi terkini pada Jumat (28/8) berangsur kembali normal dan masyarakat telah dapat beraktivitas seperti biasa.
"Untuk saat ini kegiatan masyarakat sudah kembali berjalan normal. Bahkan sudah ada kemacetan-kemacetan seperti biasa, aktivitas masyarakat sudah kembali normal," ujar AKP Parman di lokasi.
Dalam peninjauan itu, AKP Parman didampingi Camat Palmerah Bpk Febri, perwakilan Danramil 03 GP Peltu E Rustandi, serta Satpol PP, memastikan kondisi kawasan Slipi saat ini aman dan kondusif.
AKP Parman mengimbau masyarakat yang hendak beraktivitas maupun melintas di kawasan TL Slipi agar tidak perlu merasa khawatir. Polisi bersama unsur tiga pilar terus melakukan pemantauan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kami sarankan kepada masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas tidak usah ragu untuk melewati TL Slipi karena semua sudah berjalan seperti biasa," jelasnya.
Selain itu, AKP Parman mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang dapat memicu tindakan anarkis dan pengerusakan fasilitas umum.
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Jawa Pos
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