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Antara
Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.37 WIB

90 Personel Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Api yang Hanguskan 40 Bangunan du Duren Sawit Jaktim

Petugas Sudin Gulkarmat Jaktim memadamkan kebakaran 40 bangunan di permukiman warga di Jalan Pendidikan Raya VI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (25/8). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

 

 
 

JawaPos.com - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) mengerahkan sebanyak 90 personel untuk memadamkan kebakaran yang menghanguskan 40 bangunan di permukiman warga di Jalan Pendidikan Raya VI, Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Kami mengerahkan 18 unit dengan kekuatan personel sebanyak 90 untuk memadamkan kebakaran objek rumah di Jalan Pendidikan Raya VI, Duren Sawit," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Abdul menyebut, pihaknya menerima laporan kebakaran dari salah satu warga yang melapor datang ke posko Gulkarmat dan menghubungi call center sekitar pukul 10.14 WIB.

Petugas langsung menuju lokasi untuk mengendalikan kobaran api yang melanda rumah tinggal tersebut.

Petugas pertama meluncur pada pukul 10.18 WIB dengan satu unit kendaraan pemadam. Proses pemadaman dimulai sekitar pukul 10.19.

"Petugas langsung berupaya mengendalikan api sekaligus mencegah kobaran merambat ke bangunan di sekitar lokasi," ucap Abdul.

Api berhasil dilokalisir pada pukul 11.15 WIB. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan penanganan dengan proses pendinginan mulai pukul 11.45 WIB.

"Situasi dan status kebakaran saat ini proses pendinginan (kuning)," ujar Abdul.

Belum diketahui penyebab pasti pemicu kebakaran ini. Petugas juga masih melakukan pendataan total kerugian.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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