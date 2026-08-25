Dua Rumah di Cakung Hangus Terbakar, Akses Sempit Jadi Kendala Petugas Damkar

Ilustrasi kebakaran. (Antara)
JawaPos.com - Dua unit rumah warga di kawasan Kampung Pengarengan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ludes terbakar pada Senin (24/8) malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini lantaran seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar.
Peristiwa tersebut bermula ketika warga sekitar mencium aroma benda terbakar yang menyengat. Tak lama berselang, teriakan minta tolong pecah dari salah satu rumah yang mulai dilalap si jago merah.
Warga setempat sempat bergotong-royong memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya. Namun, lantaran tiupan angin dan material yang mudah terbakar, upaya swadaya tersebut tidak membuahkan hasil hingga warga memutuskan menghubungi petugas pemadam kebakaran.
Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur merespons cepat laporan warga dengan menerjunkan armada penuh ke lokasi kejadian.
Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Sunaryo, mengonfirmasi bahwa pihaknya memfokuskan pengerahan personel agar api tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya.
"Jadi rumahnya itu dempetan, api masih di satu titik situ saja sehingga hanya dua rumah itu yang terbakar," ujar Sunaryo, Selasa (25/8).
Untuk menaklukkan kobaran api di lahan seluas 42 meter persegi tersebut, sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran beserta 70 personel Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Salah satu dari dua bangunan yang terbakar diketahui dalam kondisi kosong tanpa penghuni.
Meski penanganan berjalan responsif, petugas membeberkan sejumlah kendala teknis yang dihadapi di lapangan, terutama terkait kondisi geografis pemukiman.
"Kendalanya akses sempit terus jarak antara mobil selang dengan lokasi api cukup jauh juga," tegas Sunaryo.
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Jawa Pos
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