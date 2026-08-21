Massa Pati Demo DPR Pakai Kaos Garuda 'Sakit': Sesuai Kondisi Bangsa

JawaPos.com - Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (21/8).

Tokoh aktivis AMPB, Supriyono atau yang akrab disapa Mas Botok, tampil mencolok dengan mengenakan kaos bergambar Burung Garuda yang sedang sakit.

Gambar tersebut dibalut tulisan, "Aku Terno Suntik, Awakku Loro Kabeh". Yang artinya, antarkan aku suntik, tubuhku sakit semua.

Menurut dia, gambar tersebut merupakan simbol kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja akibat maraknya praktik korupsi.

"Ini menggambarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja," kata Botok di depan DPR RI, Jumat (21/8).

Selain dipakai sendiri, kaos tersebut juga dijual secara mandiri sebanyak 95 pcs dengan harga Rp 100.000 per baju.

Botok menjelaskan bahwa hasil penjualan kaos digunakan penuh untuk mendukung operasional dan kebutuhan para aktivis selama menyuarakan aspirasi.

"Keuntungannya nanti bisa buat teman-teman beli rokok, beli makan," lanjutnya.

Dua Tuntutan Utama untuk Pemerintah dan DPR Sebelumnya, kedatangan massa dari Jawa Tengah ini hendak menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dan Hukuman Mati untuk Koruptor.