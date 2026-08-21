Demo di Gambir Jakpus Hari Ini, Ratusan Polisi Siaga di Patung Kuda

JawaPos.com - Ratusan personel kepolisian disiagakan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/8) pagi. Pengamanan ini dilakukan guna mengawal aksi unjuk rasa yang digelar oleh kelompok massa Aqsa Working Group bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Apel kesiapan pasukan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut dipusatkan di Posko Merbar, tak jauh dari ikon Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Guna memastikan situasi tetap kondusif, pihak kepolisian menurunkan ratusan personel gabungan dari berbagai tingkatan. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erly Sumantri, mengonfirmasi bahwa pengamanan aksi di kawasan Gambir ini menjadi salah satu fokus perhatian utama pihak kepolisian.

"Apel Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dari Aqsa Working Group dan beberapa massa di wilayah Gambir," ujar Erlyn, Jumat (21/8).

Erlyn merinci, total terdapat 547 personel yang dikerahkan ke lapangan. Pasukan ini terdiri dari jajaran Polsek, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya, serta tim pelayanan unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat.

Penyebaran Pasukan dan Skema Lalu Lintas

Sekitar pukul 09.20 WIB, seluruh personel melaksanakan apel pengarahan singkat di Posko Merbar dekat Patung Kuda. Sesaat setelah apel selesai, para petugas langsung disebar ke sejumlah titik strategis di wilayah Gambir untuk mengawal jalannya aksi.

Terkait arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi, kepolisian menegaskan bahwa hingga Jumat pagi belum diberlakukan penutupan maupun pengalihan jalan secara khusus.