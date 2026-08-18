BEM UI Ingin Demo di Bundaran HI tapi Polisi Minta di Dukuh Atas, Cek Alasannya

JawaPos.com - Rencana Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8) bertepuk sebelah tangan.

Polda Metro Jaya menyiapkan lokasi aksi di kawasan Dukuh Atas, sekitar 900 meter di sisi selatan Bundaran HI, dan meminta massa berdemo di lokasi tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penyiapan lokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang cukup padat di kawasan Jakarta Pusat.

"Kami sudah mempersiapkan di lokasi Dukuh Atas depan UOB dan Dukuh Atas untuk bisa menjadi titik penyampaian aspirasi, begitu," ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/8).

Ia mengatakan bahwa kawasan Bundaran HI saat ini menjadi pusat berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari pendidikan, perekonomian, hingga peribadatan dan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Meski demikian, Budi menegaskan tetap menerima pemberitahuan dari mahasiswa terkait rencana aksi penyampaian aspirasi pada hari ini.

Namun untuk mengakomodasi aksi tersebut, aparat menyiapkan beberapa titik yang dinilai dapat digunakan sebagai lokasi penyampaian aspirasi.

"Tapi kita juga menyambut, menerima pemberitahuan dari adik-adik mahasiswa dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi di hari ini. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah mempersiapkan beberapa titik yang menjadi tempat penyampaian aspirasi," jelas Budi.

Salah satu lokasi yang disiapkan berada di kawasan Dukuh Atas, tepatnya di depan UOB. Polisi juga menyiapkan kawasan Dukuh Atas sebagai titik penyampaian aspirasi.