Tidak Ditemukan Formalin, Polri Pastikan Makanan Jamuan Rakyat Jakarta Barat Aman Dikonsumsi

Tim Dokkes Polri saat memeriksa makanan dalam kegiatan Jamuan Rakyat Jakarta Barat. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim Dokkes Polri tidak menemukan makanan mengandung formalin dalam kegiatan Jamuan Rakyat Jakarta Barat, Selasa (18/8). Sehingga dipastikan makanan aman dikonsumsi.
Pemeriksaan dilakukan petugas di seluruh titik sebaran untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar.
Pemeriksaan meliputi seluruh kuliner dari pelaku UMKM yang dibagikan kepada masyarakat. Selain aman, makanan diperiksa untuk memastikan memiliki kandungan nutrisi yang baik.
Petugas Dokkes Polri melakukan pengecekan terhadap sampel makanan menggunakan perlengkapan pemeriksaan serta menerapkan prosedur keamanan. Dengan begitu, makanan yang disajikan kepada masyarakat dipastikan aman.
Dokter Ipda Nenden selaku petugas pemeriksaan mengatakan, pengecekan ini penting untuk menghindari masyarakat dari keracunan.
“Pemeriksaan makanan kami lakukan sesuai dengan standar. Kami tidak mentoleransi sekecil apa pun potensi yang dapat membahayakan masyarakat," kata Nenden.
Atas dasar itu, masyarakat tidak perlu lagi khawatir. Mereka bisa leluasa mengikuti acara dan menyantap hidangan yang disediakan.
"Dari hasil pemeriksaan di seluruh titik, tidak ditemukan makanan yang mengandung formalin,” jelas Nenden.
Pemeriksaan makanan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan seluruh sajian UMKM yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Jamuan Rakyat telah melalui proses pemeriksaan.
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Jawa Pos
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