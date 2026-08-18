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Ryandi Zahdomo
Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.34 WIB

Demo 1.000 Mahasiswa di Bundaran HI Jakarta Dijaga 9.242 Aparat

ilustrasi BEM UI - Image

ilustrasi BEM UI

JawaPos.com - Sebanyak 9.242 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi 1.000 mahasiswa dari BEM UI dan berbagai perguruan tinggi, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Ribuan aparat keamanan itu disebar ke sejumlah titik strategis ibu kota untuk mengantisipasi dinamika massa.

Pengamanan ketat terkonsentrasi di kawasan Bundaran HI, Patung Kuda, hingga beberapa ruas jalan utama Jakarta.

Dari total pasukan gabungan tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 6.962 personel untuk mengawal jalannya penyampaian pendapat.

Aksi yang diusung aliansi Nasional Menggugat Kemerdekaan ini melibatkan BEM UI, Universitas Pancasila, PNJ, Paramadina, Trilogi, Unpad, UNJ, Gunadarma, FMN, serta puluhan elemen masyarakat lainnya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, seluruh personel wajib mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.

Ia memastikan tidak ada anggota yang dibekali senjata api selama melayani aksi demonstrasi.

"Saya titip kepada seluruh personel, adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya," ujar Reynold, Selasa (18/8).

Ia menekankan agar seluruh tindakan pengamanan berada dalam satu komando resmi dan tidak ada petugas yang mengambil inisiatif pribadi di luar prosedur.

Reynold juga mengingatkan kawasan Bundaran HI merupakan zona aktivitas perekonomian warga, sehingga peserta aksi diimbau tetap tertib.

Editor: Bayu Putra
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