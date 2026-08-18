Demo 1.000 Mahasiswa di Bundaran HI Jakarta Dijaga 9.242 Aparat

ilustrasi BEM UI
JawaPos.com - Sebanyak 9.242 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi 1.000 mahasiswa dari BEM UI dan berbagai perguruan tinggi, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Ribuan aparat keamanan itu disebar ke sejumlah titik strategis ibu kota untuk mengantisipasi dinamika massa.
Pengamanan ketat terkonsentrasi di kawasan Bundaran HI, Patung Kuda, hingga beberapa ruas jalan utama Jakarta.
Dari total pasukan gabungan tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 6.962 personel untuk mengawal jalannya penyampaian pendapat.
Aksi yang diusung aliansi Nasional Menggugat Kemerdekaan ini melibatkan BEM UI, Universitas Pancasila, PNJ, Paramadina, Trilogi, Unpad, UNJ, Gunadarma, FMN, serta puluhan elemen masyarakat lainnya.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, seluruh personel wajib mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.
Ia memastikan tidak ada anggota yang dibekali senjata api selama melayani aksi demonstrasi.
"Saya titip kepada seluruh personel, adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya," ujar Reynold, Selasa (18/8).
Ia menekankan agar seluruh tindakan pengamanan berada dalam satu komando resmi dan tidak ada petugas yang mengambil inisiatif pribadi di luar prosedur.
Reynold juga mengingatkan kawasan Bundaran HI merupakan zona aktivitas perekonomian warga, sehingga peserta aksi diimbau tetap tertib.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!