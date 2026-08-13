Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.23 WIB

Challenge Miras Gratis Pakai Surat Ad-Duha: Wamenag Minta Tak Berhenti di Kata Maaf

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i. (Humas Kemenag)&nbsp; - Image

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i. (Humas Kemenag)&nbsp;

JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo Muhammad Syafi'i, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait dugaan penistaan agama dalam promosi minuman beralkohol di acara The Sounds Project.

Meski begitu, ia menegaskan penanganan kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada permohonan maaf dari pihak penyelenggara.

Diketahui, saat in publik tengah menyoroti beredarnya video kegiatan promosi minuman beralkohol yang memanfaatkan lantunan Surah Ad-Duha. Peristiwa ini memicu gelombang reaksi dan keresahan di kalangan umat Islam.

"Kepada masyarakat, mari tetap tenang serta percayakan prosesnya kepada hukum," ujar Syafi'i dikutip dari MUI Digital, Rabu (12/8).

Desak Pengusutan Tuntas Hingga Konseptor

Meski meminta publik menjaga kondusivitas, Wamenag menekankan bahwa sikap tenang masyarakat bukan bentuk pembiaran. Langkah ini merupakan wujud penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.

Syafi'i mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat. Penyelidikan diharapkan menyasar perancang konsep, pemberi izin, hingga eksekutor kegiatan di lapangan agar penegakan hukum berjalan menyeluruh.

"Kasus yang terjadi sekarang tidak boleh hanya berhenti pada permintaan maaf atau menjadi pemberitaan sesaat. Harus ada pedoman hukum dan standar yang tegas mengenai penggunaan simbol, nama, ayat, kitab suci, maupun atribut keagamaan dalam kegiatan promosi dan komersial," tegasnya.

Refleksi Kasus Holywings 2022

Dalam keterangannya, Wamenag turut mengingatkan publik pada rekam jejak kasus serupa yang melibatkan promosi minuman keras oleh Holywings pada tahun 2022. Kala itu, materi promosi yang mencantumkan nama "Muhammad" dan "Maria" diproses hukum hingga tuntas.

Menurut Syafi'i, peristiwa masa lalu tersebut perlu dijadikan rujukan bersama. Kebebasan berekspresi di ruang publik tetap memiliki batasan ketat yang diatur oleh undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan nilai keagamaan.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Viral Pengunjung Baca Alquran di Booth Miras Newport, Hilmi Firdausi: Penistaan Agama - Image
Kasuistika

Viral Pengunjung Baca Alquran di Booth Miras Newport, Hilmi Firdausi: Penistaan Agama

Selasa, 11 Agustus 2026 | 17.20 WIB

Viral Dua Perempuan Asal Bulukumba Pelesetkan Makna Al-Quran, Dilaporkan ke Polisi, lalu Minta Maaf - Image
Berita Daerah

Viral Dua Perempuan Asal Bulukumba Pelesetkan Makna Al-Quran, Dilaporkan ke Polisi, lalu Minta Maaf

Jumat, 27 Februari 2026 | 18.48 WIB

Cerita Praz Teguh Jadi Vokalis Kangen Band Dadakan - Image
Entertainment

Cerita Praz Teguh Jadi Vokalis Kangen Band Dadakan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 18.24 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore