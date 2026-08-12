Polres Bogor Raih Juara 2 Lomba Ketahanan Pangan Polri Tingkat Nasional

Polres Bogor meraih Juara 2 Lomba Ketahanan Pangan Polri kategori inovasi tingkat Polres Kluster I pada Awarding Day Apresiasi Kreasi Polri. (Polres Bogor)
JawaPos.com - Polres Bogor meraih Juara 2 Lomba Ketahanan Pangan Polri Kategori Inovasi Tingkat Polres Kluster I pada Awarding Day Apresiasi Kreasi Polri. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara yang berlangsung di Gedung The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa malam (11/8/2026).
Penghargaan itu menjadi apresiasi atas komitmen Polres Bogor dalam mengawal dan menyukseskan program prioritas pemerintah di bidang kedaulatan pangan nasional.
Salah satu inovasi yang diusung adalah konversi limbah hasil produksi pangan organik. Program tersebut dinilai menjadi terobosan ekologis dalam menciptakan rantai pasok pakan yang efisien, mandiri, dan berwawasan lingkungan.
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto hadir langsung menerima penghargaan tersebut. Menurut Wikha, penghargaan itu menegaskan transformasi peran Polres Bogor yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.
"Polres Bogor juga aktif melahirkan program strategis yang berdampak bagi kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Penghargaan tersebut didedikasikan kepada seluruh personel Polres Bogor dan kelompok masyarakat yang terus bergotong royong menjaga ketahanan pangan daerah.
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