Polisi Selidiki Kasus Hafalan Berhadiahkan Minuman Keras, Newport Akui Kesalahan dan Minta Maaf

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Budhi Hermanto. (Istimewa)
JawaPos.com - Tantangan hafalan surah Al-Qur’an berhadiah minuman keras bermerek Newport di The Sounds Project 2026 menuai kecaman. Sebab, tantangan yang menjadi strategi marketing itu dianggap telah melecehkan agama Islam.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto menyatakan bahwa perkara tersebut tengah ditangani Polsek Pademangan bersama Polres Metro Jakarta Utara.
“Sudah dilakukan penyelidikan terkait video viral dugaan penistaan agama dalam kegiatan festival musik di Ancol, Jakarta Utara pada 9 Agustus 2026 sekitar pukul 22.00 WIB,” kata Budi di kantornya, Selasa (11/8).
Baca Juga:Viral Challenge Hafalan Ayat Gratis Miras: Produsen Salahkan Pengunjung Sounds Project, Kok Bisa?
Tim penyidik telah menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang terlibat. Di antaranya, pemilik booth, pihak event organizer (EO) hingga MC acara. Serta, melakukan gelar perkara untuk penyelidikan lebih lanjut.
“Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan. Kami juga memfasilitasi masyarakat yang hendak membuat laporan terkait peristiwa tersebut,” ujar Budi.
Sementara itu, Direktur Newport Handoko Sasongko menyampaikan permohonan maaf terkait masalah tersebut. Khususnya, kepada seluruh umat Muslim dan tokoh agama atas kegaduhan yang diklaim sebagai aksi spontanitas.
Handoko berdalih bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari strategi marketing perusahaan.
“Aktivitas tersebut tidak direncanakan oleh Newport. Namun, muncul dari pengunjung yang berada di lokasi,” ujar Handoko Sasongko.
Handoko mengaku menyesali insiden tersebut. Dia menyadari, kesalahan tersebut akibat kelalaian pihaknya melakukan pengawasan terhadap pengunjung yang mengambil alih mic dari MC.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ