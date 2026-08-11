Polisi Selidiki Kasus Hafalan Berhadiahkan Minuman Keras, Newport Akui Kesalahan dan Minta Maaf

JawaPos.com - Tantangan hafalan surah Al-Qur’an berhadiah minuman keras bermerek Newport di The Sounds Project 2026 menuai kecaman. Sebab, tantangan yang menjadi strategi marketing itu dianggap telah melecehkan agama Islam.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto menyatakan bahwa perkara tersebut tengah ditangani Polsek Pademangan bersama Polres Metro Jakarta Utara.

“Sudah dilakukan penyelidikan terkait video viral dugaan penistaan agama dalam kegiatan festival musik di Ancol, Jakarta Utara pada 9 Agustus 2026 sekitar pukul 22.00 WIB,” kata Budi di kantornya, Selasa (11/8).

Tim penyidik telah menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang terlibat. Di antaranya, pemilik booth, pihak event organizer (EO) hingga MC acara. Serta, melakukan gelar perkara untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan. Kami juga memfasilitasi masyarakat yang hendak membuat laporan terkait peristiwa tersebut,” ujar Budi.

Sementara itu, Direktur Newport Handoko Sasongko menyampaikan permohonan maaf terkait masalah tersebut. Khususnya, kepada seluruh umat Muslim dan tokoh agama atas kegaduhan yang diklaim sebagai aksi spontanitas.

Handoko berdalih bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari strategi marketing perusahaan.

“Aktivitas tersebut tidak direncanakan oleh Newport. Namun, muncul dari pengunjung yang berada di lokasi,” ujar Handoko Sasongko.