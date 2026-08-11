Kecam Challenge Hafal Ayat Alquran Dapat Miras, Sounds Project: Di Luar Kendali Kami

Tangkapan layar yang memperlihatkan hafalan ayat Al-Quran berhadiah miras di event Sounds Project. (Instagram haijakarta.id)
JawaPos.com - Penyelenggara Sounds Project mengecam challenge hafalan Alquran di booth minuman keras Newport. Penyelenggara menyebut peristiwa itu sebagai hal yang di luar kendali mereka.
Dalam pernyataan resminya, Sounds Project menyatakan bahwa Newport merupakan salah satu sponsor yang ikut dalam penyelenggaraan acara pada 9 Agustus 2026.
"Kami tegaskan bahwa kejadian tersebut sepenuhnya di luar arahan, persetujuan, dan kendali kami sebagai penyelenggara acara," tulis Sounds Project, dikutip Selasa (11/8).
Tak ada permintaan maaf dari Sounds Project meski mereka menyatakan rasa marah dan kecaman terhadap challenge hafal Alquran yang dihadiahi miras di booth Newport tersebut.
"Kami tidak pernah, dan tidak akan pernah, membenarkan perilaku yang menjadikan agama sebagai bahan challenge atau promosi produk dalam bentuk apa pun," tulisnya.
Sebagai tindak lanjut, Sounds Project mengaku telah menegur secara langsung terhadap Newport. "Dan meminta mereka untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas," tulisnya.
Selain itu, mereka mengaku akan melakukan pengawalan ketat agar Newport segera mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat langsung pada insiden dugaan pelecehan agama tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan secara penuh.
Sounds Project juga mengaku akan melakukan evaluasi internal untuk memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi penyelenggaraan acara selanjutnya.
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