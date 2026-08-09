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Ryandi Zahdomo
Minggu, 9 Agustus 2026 | 21.18 WIB

Kebakaran Melalap 3 Gudang di Sentra Kosambi Tangerang, 8 Armada Damkar Dikerahkan

Ilustrasi kebakaran. (Antara)

 
JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda kawasan Pergudangan Sentra Kosambi, Kabupaten Tangerang. Peristiwa tersebut berdampak sedikitnya tiga area operasional perusahaan yang berada di Blok H kawasan tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, mengonfirmasi bahwa penanganan di lokasi kejadian terus dilakukan oleh petugas kebakaran.

"Laporan Jaya 65 Pergudangan Sentra Kosambi Blok H3i," ujar Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, dalam keterangannya, Minggu (9/8).

Berdasarkan laporan resmi Pos Kosambi BPBD Kabupaten Tangerang, kobaran api menyasar tiga gudang yang terletak berdekatan di area Blok H Pergudangan Sentra Kosambi. Ketiganya ialah:

- PT Online Shop (Blok H.3 EF)

- PT Indo Motor Manufacture (Blok H.3 IF)

- PT Panca Putra Plastik (Blok H.5 AB)

Hingga laporan sementara diterbitkan, pihak berwenang masih melakukan pendataan terkait pemicu awal timbulnya api serta total kerugian materiil yang dialami oleh para pemilik usaha.

8 Unit Armada Pemadam Dikerahkan ke TKP

Guna memadamkan kobaran api dan mencegah merambatnya si jago merah ke unit pergudangan lain, BPBD Kabupaten Tangerang mengerahkan total 8 unit armada pemadam kebakaran dari berbagai wilayah pos pertolongan.

Pengiriman armada dilakukan secara masif dengan rincian 2 unit dari Pos Kosambi, 2 unit dari Mako, serta masing-masing 1 unit bantuan dari Pos Mauk, Pasar Kemis, Rajeg, Sepatan, Kelapa Dua, dan Pakuhaji. Petugas di lapangan terus berupaya melakukan proses pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Tangerang diketahui menerima laporan pertama terkait musibah ini sekitar pukul 11.30 WIB. Petugas berwenang langsung bergerak cepat ke titik lokasi untuk melakukan pemadaman serta memblokir pergerakan api agar tidak menjangkau bangunan di sekitarnya.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kepulan asap hitam pekat tampak membubung tinggi keluar dari salah satu sudut gudang.

Kepanikan sempat terjadi ketika sejumlah orang di sekitar TKP bergegas memindahkan kendaraan mereka ke area yang aman, sementara warga sekitar turut menyaksikan proses penanganan oleh para petugas di lapangan. Hingga kini petugas masih terus melakukan pemadaman.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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