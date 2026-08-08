Kronologi Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Satu Orang Dievakuasi dari Lantai 15

JawaPos.com - Kebakaran yang melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta pada Jumat (7/8) malam sudah masuk tahap pendinginan. Dalam pemadaman yang berlangsung sekitar empat jam itu, petugas berhasil mengevakuasi salah seorang petugas dari lantai 15.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Bayu Megantara mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 21.30 WIB. Petugas kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 21.39 WIB dan langsung melakukan penanganan.

"Kami terima berita pukul 21.30, kira-kira setengah sepuluh, kemudian hadir anggota kami 21.39, 40 sudah mulai bekerja," katanya, Sabtu (8/8).

Menurut Bayu, proses penanganan berlangsung cukup lama karena petugas harus memastikan api tidak merambat ke bagian gedung lainnya. Petugas bahkan bertahan di lantai 10 untuk mengantisipasi perambatan api.

"Jadi sampai sekarang jam pukul 01.53 ya, alhamdulillah sudah mulai pendinginan dan memang tadi agak lama karena anggota kami bertahan di lantai 10 untuk memastikan tidak ada perambatan," ujarnya.

Bayu menyebut kebakaran terjadi pada area gedung yang mencakup lantai 11 hingga lantai 16. Dalam proses evakuasi, petugas juga berhasil menyelamatkan satu orang yang diduga merupakan pekerja di gedung tersebut.

"Dan alhamdulillah tadi kami berhasil men-evacuate satu orang pekerja sepertinya, itu dari lantai 15," kata Bayu.

Ia mengatakan, kondisi orang yang dievakuasi tersebut saat diperiksa petugas relatif aman. Bayu berharap tidak ada dampak serius akibat kejadian tersebut.

"Tadi saya cek juga di saturasinya sepertinya aman, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, tidak kenapa-napa gitu maksudnya. Dan dia bisa sehat dan selamat," tuturnya.