PCNU Tangsel Gandeng Kominfo dan UIN Jakarta Usung Halaqoh Digital

JawaPos.com - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang Selatan resmi menggelar rangkaian acara pelantikan pengurus baru masa khidmat 2026-2031, dipadukan dengan halaqoh strategis pada Sabtu (8/8).

Diskusi publik ini dirancang untuk menjawab tantangan disrupsi digital yang kian masif menerpa organisasi keagamaan.

Mengusung tema Transformasi Digital dan Masa Depan NU: Digital Disruption dan Masa Depan Organisasi Keagamaan, forum tersebut bertempat di Graha Aswaja NU 2, Kompleks Pusdiklat PCNU Tangsel, Pondok Aren.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan Tubagus Asep Nurdin menegaskan pentingnya langkah adaptif organisasi keagamaan di era modern. Pemanfaatan teknologi informasi kini bukan lagi sekadar pilihan.

"Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan administratif, melainkan sebuah keniscayaan mutlak bagi organisasi keagamaan sebesar Nahdlatul Ulama untuk terus hadir di tengah masyarakat, menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin, serta melayani umat secara lebih efektif dan efisien di ruang digital," ujar Tubagus Asep Nurdin.

Dia juga menyoroti peran vital kader NU dalam menjaga kondusivitas ruang digital dari gempuran disinformasi maupun hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Ruang digital kita hari ini dibanjiri oleh arus informasi yang deras dan tidak semuanya terverifikasi dengan baik. Oleh karena itu, kader-kader NU harus berada di garda terdepan dalam literasi digital, mampu menyaring informasi secara kritis, serta memproduksi narasi-narasi keagamaan yang moderat, sejuk, dan mencerahkan bagi warganet," tambah Tubagus Asep Nurdin.

Dorong Kolaborasi Hingga Akar Rumput Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Diskominfo menyatakan komitmen penuh untuk terus membuka ruang sinergi bersama lembaga keagamaan. Hal ini dilakukan demi mempercepat pemerataan literasi teknologi hingga ke tingkat akar rumput.