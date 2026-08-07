Detik-Detik Kebakaran Gedung Abdul Muis Jakpus: 20 Mobil Damkar Kepung Api

Tangkapan layar video kebakaran melanda sebuah bangunan gedung di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8) malam. (Istimewa)
JawaPos.com - Kebakaran melanda sebuah bangunan gedung di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8) malam. Hingga berita ini ditulis, Petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku di lokasi kejadian untuk menjinakkan kobaran api.
Laporan peristiwa tersebut pertama kali diterima oleh Call Center Jakarta Siaga 112 sekitar pukul 21.30 WIB.
Insiden persisnya terjadi di Jalan Abdul Muis Nomor 66, RT 003/RW 003, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir.
Menindaklanjuti laporan warga, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat langsung bergerak cepat menuju titik lokasi.
Petugas tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pada pukul 21.40 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman satu menit berselang.
Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Triyanto, mengonfirmasi bahwa pengerahan awal melibatkan dua unit armada beserta 10 personel penjinak api.
Namun, melihat kondisi di lapangan yang membutuhkan penanganan berskala besar, pengerahan armada dan personel dengan cepat ditingkatkan secara intensif.
"Total pengerahan saat ini mencapai 20 unit armada dengan kekuatan 100 personel," ujar Triyanto, Jumat (7/8) malam.
Dukungan armada tersebut terdiri dari 17 unit dari Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat serta 3 unit bantuan dari Pos Pati Kendal.
Hingga laporan ini diturunkan, situasi di lapangan masih berstatus merah atau dalam proses pemadaman intensif.
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