Penataan TPST Bantar Gebang Ditarget Rampung 2027, Bagaimana Nasib 4.000 Pemulung?

JawaPos.com - Pemerintah menargetkan penataan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, selesai pada 2027.

Program itu mencakup penghentian praktik open dumping melalui penerapan sistem controlled landfill, sekaligus menyiapkan solusi bagi sekitar 4.000 pemulung yang selama ini menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut.

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan persoalan sampah menjadi salah satu agenda strategis yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Hal itu disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak ke TPST Bantar Gebang, Jumat (7/8).

Menurut Hanif, pembenahan Bantar Gebang memiliki arti penting karena pengelolaan sampah Jakarta memberikan dampak besar terhadap sistem pengelolaan sampah di tingkat nasional.

Menurutnya, saat ini pemerintah terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

"Kalau dulu waktu pertama kita datang itu hampir 1.200 truk per hari, hari ini relatif jauh berkurang, bahkan jauh berkurang angkanya, mungkin mendekati 600 atau 700 truk per hari," kata Hanif.

Penurunan volume sampah tersebut terjadi seiring bertambahnya kapasitas pengolahan sampah di Jakarta, termasuk melalui pengoperasian fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF).

Hanif mengungkapkan sebagian area landfill di Bantar Gebang telah mulai ditangani menggunakan sistem membran sebagai bagian dari penerapan controlled landfill.