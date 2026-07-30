Pramono Sebut Modifikasi Cuaca di Jakarta Dimungkinkan saat Kemarau

Operasi Modifikasi Cuaca menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi banjir di Bekasi dan sekitarnya. (BNPB)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di Jakarta bisa dilakukan, apabila diperlukan saat musim kemarau seperti saat ini.

“Kalau memang diperlukan, modifikasi cuaca saya izinkan. Karena memang sekarang ini hampir dua sampai tiga minggu tidak pernah ada hujan,” kata dia di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (30/7).

Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama ini melakukan rekayasa cuaca dengan mendorong air hujan ke laut. Kali ini sebaliknya, yakni mendorong hujan ke daratan Jakarta.

“Nanti akan kita putuskan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan rekayasa cuaca di Jakarta. Karena selama ini yang kita lakukan mendorong hujan ke laut. Kali ini untuk membuat hujan di Jakarta,” kata Pramono.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa fenomena El Nino 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat.